“المسند”: “سحابة الزلفي” ماكينة توليد طاقة كهربائية عظمى

ظهرت سحابة محملة بشحنات كبيرة من البرق في سماء محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، والتي تنتج عنها نشاط تيارات صاعدة دافئة وأخرى هابطة باردة، ما أظهر تدفقات واسعة من الشحنات الكهربائية البرقية الكثيفة في السماء.

وقد أوضح الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، في منشور مرفق بمقطع فيديو للظاهرة عبر “إكس” قبل قليل، أن سحابة الزلفي “عبارة عن ميكنة توليد طاقة كهربائية عظمى، نتاج نشاط تيارات صاعدة دافئة وتيارات هابطة باردة، نجم عنها اصطدام مليارات من قطرات المطر بعضها مع بعض، والتي ولّدت شحنات كهربائية كثيفة ساهمت في كثافة البرق”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، بما يشمل محافظة الزلفي، حيث حذر من أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية وصواعق رعدية.