تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.8% بالربع الأول من 2024

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي شهد انخفاضا بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

وقالت الهيئة، إن السبب في ذلك تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6% خلال نفس الربع على الرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بـ 2.8% ونمو الأنشطة الحكومة بنسبة 2% على أساس سنوي.

وحسب البيانات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا بنسبة 1.3% في الربع الأول من عام 2024م مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق 2023.

جاء ذلك مدفوًعا بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4% إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5% في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بمعدل 1%.

يذكر أن الأنشطة النفطية، تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، والأنشطة الحكومية تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر

عليها الحكومة.

أما الأنشطة غير النفطية، فتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية األخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.