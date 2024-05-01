البنك السعودي للاستثمار يقر زيادة رأس المال 25% إلى 12.5 مليار ريال

​وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للاستثمار، على زيادة رأس المال بنسبة 25% لترتفع قيمة رأس المال من 10 مليارات ريال، إلى 12.5 مليار ريال.

ووفق بيان من البنك، ستتم زيادة رأس المال، عبر منح أسهم مجانية بواقع سهم لكل 4 أسهم مملوكة ورسملة 2.5 مليار ريال من الاحتياطي النظامي.

ويبلغ عدد الأسهم قبل زيادة رأس المال مليار سهم وستصل إلى 1.2 مليار سهم بعد الزيادة التي تهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك بما يساهم في زيادة معدلات النمو التوسع في أعماله خلال الأعوام المقبلة.

كما وافقت الجمعية العامة للبنك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.