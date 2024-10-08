10.8 مليار ريال حصيلة 171 مليون عملية لنقاط البيع خلال أسبوع

كشف تقرير البنك المركزي السعودي “ساما” أن عدد عمليات نقاط البيع في السعودية خلال المدة من 21 إلى 27 أبريل الماضي، بلغ 171 مليون عملية، بقيمة 10.8 مليار ريال.

وبلغ إنفاق المستهلكين على المطاعم والمقاهي 1.6 مليار ريال، و1.7 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، وفيما أُنفق 669 مليوم ريال على النقل و91.4 مليون ريال على الاتصالات.

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وأظهر تقرير “ساما” أن الإنفاق على الصحة بلغ 706.7 مليون ريال، و164.7 مليون ريال على التعليم، بينما وصل الإنفق على الملابس والأحذية 540.5 مليون ريال.

ووصل الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية و200.6 مليون ريال، و304 ملايين ريال على مواد البناء والتشييد، و792.1 مليون ريال على محطات الوقود.

وأنفق المستهلكون 1.3 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، وعلى المجوهرات و213.5 مليون ريال، وعلى الترفيه والثقافة 214.2 مليون ريال، و261.2 مليون ريال على الفنادق.