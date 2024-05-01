19 قتيلا بانهيار جزء من طريق سريع في الصين

أدى انهيار جزء من طريق سريع في مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، اليوم الأربعاء إلى مقتل 19 شخصًا وإصابة 30 أخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية “سي سي تي في” أنه تم نقل المصابين المستشفى لتلقي العلاج بعد انهيار الطريق، مشيرة إلى أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة منذ أيام.

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وتداولت وسائل الإعلام الصينية صورًا تظهر طريقًا سريعًا يمتد على طول منحدر وانهار أحد الطرق بصورة جزئية وتمزق، ويمكن رؤية سيارات محطمة.

وأشارت “سي سي تي في” إلى أن طول الجزء المنهار من الطريق يبلغ نحو 18 مترًا ويغطي مساحة تبلغ نحو 184 مترًا مربعًا، موضحة أن نحو 500 من أفراد خدمات الطوارئ من الشرطة ورجال الإطفاء والسلطات الأخرى شاركوا، في عملية الإنقاذ.