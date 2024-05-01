إندونيسيا تواصل إجلاء الآلاف عقب ثوران بركان جبل روانج

تواصل السلطات في إندونيسيا اليوم الأربعاء، عمليات إجلاء الآلاف من السكان، عقب ثوران بركان جبل روانج بإندونيسيا، حيث نفث رمادا وصخورا.

ونجحت السلطات في إجلاء نحو 6500 شخص من خمس مناطق محيطة بالبركان، وتعتزم إجلاء 12 ألف شخص يعيشون في نطاق 7 كيلومترا حول البركان.

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وتسبب ثوران بركان جبل روانج في انقطاع الكهرباء بجزيرة تاجولاندانج، واضطر مطار سان راتولانجي الدولي في مانادو لإغلاق أبوابه، مما أدى لعرقلة حركة الطيران.

ويقع جبل روانج في جزر سانجيه في إقليم سولاويزي الشمالية، وازداد نشاطه خلال الأسابيع الأخيرة.

ورفعت السلطات الإندونيسية أمس الثلاثاء مستوى التحذير لأعلى مستوى ممكن، بعد ثوران البركان، في ظل تحذيرات من تدفق الحمم البركانية والرماد المميت واحتمالات وقوع موجات مد عاتية “تسونامي”.