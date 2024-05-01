الإمارات تُقرر تحويل التعليم عن بُعد لمدة يومين بسبب الحالة المناخية

أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم الأربعاء، بأن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قررت تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بكافة أنحاء الإمارات.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أنه تقرر تحويل نظام التعليم عن بُعد لمدة يومين 2 و3 مايو الجاري، وذلك نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة خلال هذه الفترة.

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وبدأ المنخفض الجوي الجديد بالتأثير على الإمارات بشكل تدريجي اعتبارًا من ساعات منتصف ليل الأربعاء/الخميس، بداية بالأجزاء الغربية “الساحلية والداخلية منها” على شكل سحب ركامية رعدية تترافق بالأمطار المتوسطة والغزيرة، يُصاحبها البرق والرعد وتساقط زخات البَرَد والرياح الهابطة.