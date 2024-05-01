وجبات خفيفة لزيادة اليقظة والتركيز أثناء العمل

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    مهرجان أفلام السعودية 2024

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  • 3 - 5
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    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

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    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

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    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

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    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

1 مايو 2024

وجبات خفيفة لزيادة اليقظة والتركيز أثناء العمل

منوعات
وجبات خفيفة لزيادة اليقظة والتركيز أثناء العمل

يسعى الكثير من الأشخاص إلى البحث عن طرق فعالة للحفاظ على اليقظة والتركيز أثناء العمل، وتلعب التغذية السليمة دورًا محوريًا في هذا لتعزيز الإنتاجية في العمل.

وينصح الخبراء بأهمية مراعاة التغذية السليمة أثناء العمل وقبله، حيث أن وجبة الإفطار من الوجبات الهامة والرئيسية لتعزيز الطاقة والانطلاق بحيوية ونشاط في بداية النهار.

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وتلعب الوجبات الخفيفة أثناء العمل دورًا محورًا لتعزيز الإنتاجية، وينصح موقع “فيرست بوست” بـ 9 وجبات خفيفة يمكن تناولها أثناء العمل للحفاظ على اليقظة والتركيز.

1. الزبادي اليوناني
يُعد أحد أهم الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها أثناء العمل، ويتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على كمية أكبر من البروتين مقارنة بالزبادي العادي.

2 التفاح
أحد أهم مصادر الطاقة والبروتين، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

3. الموز
يحتوي الموز على نسبة عالية من الغلوكوز، مما يوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم لمواصلة التركيز.

4. اللوز
يحتوي اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية وسهل التخزين ويوفر سعرات حرارية مناسبة.

5. مكسرات الصويا
وجبة خفيفة تصنع من فول الصويا المجفف وتحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين النباتي والمواد المغذية الأخرى.

6. المكسرات والبذور
تعتبر المكسرات والبذور خيارات مريحة ومفيدة، وتحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف.

7. الحمص المشوي
وجبة خفيفة غير قابلة للتلف وغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.

8. البيض
يحتوي البيض على نسبة عالية من الكولين، وهو فيتامين B، الذي يرتبط بتحسين الذاكرة.

9. الشاي الأخضر
يعتبر بديلاً مغذيًا عن القهوة، ويحتوي على إل-ثيانين، وهو حمض أميني يعزز التركيز ويبقي الدماغ في حالة تأهب.

 

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