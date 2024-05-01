وجبات خفيفة لزيادة اليقظة والتركيز أثناء العمل

يسعى الكثير من الأشخاص إلى البحث عن طرق فعالة للحفاظ على اليقظة والتركيز أثناء العمل، وتلعب التغذية السليمة دورًا محوريًا في هذا لتعزيز الإنتاجية في العمل.

وينصح الخبراء بأهمية مراعاة التغذية السليمة أثناء العمل وقبله، حيث أن وجبة الإفطار من الوجبات الهامة والرئيسية لتعزيز الطاقة والانطلاق بحيوية ونشاط في بداية النهار.

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وتلعب الوجبات الخفيفة أثناء العمل دورًا محورًا لتعزيز الإنتاجية، وينصح موقع “فيرست بوست” بـ 9 وجبات خفيفة يمكن تناولها أثناء العمل للحفاظ على اليقظة والتركيز.

1. الزبادي اليوناني

يُعد أحد أهم الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها أثناء العمل، ويتميز الزبادي اليوناني باحتوائه على كمية أكبر من البروتين مقارنة بالزبادي العادي.

2 التفاح

أحد أهم مصادر الطاقة والبروتين، ويحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

3. الموز

يحتوي الموز على نسبة عالية من الغلوكوز، مما يوفر الطاقة التي يحتاجها الجسم لمواصلة التركيز.

4. اللوز

يحتوي اللوز على نسبة عالية من الدهون الصحية وسهل التخزين ويوفر سعرات حرارية مناسبة.

5. مكسرات الصويا

وجبة خفيفة تصنع من فول الصويا المجفف وتحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين النباتي والمواد المغذية الأخرى.

6. المكسرات والبذور

تعتبر المكسرات والبذور خيارات مريحة ومفيدة، وتحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف.

7. الحمص المشوي

وجبة خفيفة غير قابلة للتلف وغنية بالبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية.

8. البيض

يحتوي البيض على نسبة عالية من الكولين، وهو فيتامين B، الذي يرتبط بتحسين الذاكرة.

9. الشاي الأخضر

يعتبر بديلاً مغذيًا عن القهوة، ويحتوي على إل-ثيانين، وهو حمض أميني يعزز التركيز ويبقي الدماغ في حالة تأهب.