قنصلية السعودية في دبي تدعو المواطنين للحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية

دعت القنصلية السعودية في دبي والإمارات الشمالية، الأربعاء، المواطنين والمواطنات، إلى أخذ الحيطة والحذر يومَي الخميس والجمعة 2 و3 مايو، نظراً للحالة الجوية المطرية التي تشهدها دبي.

وقالت القنصلية في منشور عبر حسابها في منصة إكس للتواصل الاجتماعي: نظراً للحالة الجوية المطرية المتوقعة بدبي والإمارات الشمالية يومَي الخميس والجمعة 2 – 3 مايو 2024، فإنها تأمل من المواطنين والمواطنات كافة، اتخاذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصّة في الدولة.

وأشارت إلى الاتصال بالقنصلية في حالات الطوارئ على الرقمين:

97143778300

971504522258