قنابل تهدد 100 مدرسة هندية

تلقت الشرطة المحلية في دلهي بالهند، اليوم الأربعاء، رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني ومكالمات هاتفية، بوجود قنابل في 100 مدرسة بالعاصمة الوطنية للهند.

أدت رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات التي يجرى التحقيق فيها حاليًا إلى حالة من الفوضى والذعر على نطاق واسع، وفحصت الشرطة المدارس ولم يعثر على قنابل، وطلبت سلطات العاصمة الوطنية للهند، الناس بعدم الهلع.

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بحسب وكالة “برس تراست أوف إنديا” الهندية للأنباء، أخلت الشرطة المدارس، بعد تلقيها التهديدات بوجود قنابل.

ونقلت وكالة “برس تراست أوف إنديا” الهندية للأنباء، عن مسؤول بالشرطة المحلية قوله، إنه يتم الرد على جميع المكالمات بعناية، موضحًا أن الشرطة تلقت 97 مكالمة على الأقل من مختلف المدارس حتى ظهر اليوم.

وأشارت “برس تراست أوف إنديا”، إلى أن العديد من المدارس الخاصة، في نويدا ونويدا الكبرى، تلقت أيضًا تهديدات بالقنابل.

ونقلت الوكالة الهندية، عن وزارة الداخلية في الهند قولها، إنه يبدو أن التهديد خدعة وأنه لا داعي للذعر.