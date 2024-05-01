الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا ويقترب من أعلى مستوياته لهذا العام

سجل الدولار ارتفاعًا كبيرًا مقاربًا لأعلى المستويات المسجلة منذ نوفمبر الماضي، وذلك قبل إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارا جديدا بشأن معدلات الفائدة.

وتأتي هذه الارتفاعات بعد ظهور مؤشرات جديدة يوم الثلاثاء تؤكد استمرار الضغوط التضخمية على اقتصاد الولايات المتحدة.

وفي المقابل، شهد الين الياباني انخفاضا ملحوظا بعدما أثارت تقارير الشكوك حول احتمالية تدخل الحكومة اليابانية للحد من ارتفاعه.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفاعا بنسبة 0.066% ليصل إلى 106.370، مقتريبًا بذلك من المستوى القياسي المسجل في بداية شهر نوفمبر الماضي والذي بلغ 106.51.

وشهدت أسواق المال العالمية تراجعا نسبيا نتيجة لعطلة عيد العمال.

وانخفض اليورو بنسبة طفيفة أمام الدولار ليصل إلى 1.0623 دولار، وذلك عقب التراجع الكبير الذي شهده يوم الثلاثاء عندما سجلت البيانات الاقتصادية الأمريكية صعودا، وهو ما دفع الدولار لمزيد من الارتفاع.

وهوت بتكوين بنحو خمسة بالمئة إلى ما دون 58 ألف دولار حيث خفض المتعاملون توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة من المركزي الأمريكي هذا العام ما أثر بقوة على الأصول الحساسة لسعر الفائدة مثل العملات المشفرة.