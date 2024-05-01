تقرير دولي يتوقع أداء قويا يتجاوز التوقعات للاقتصاد السعودي في 2024

توقع تقرير بحثي صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية اليوم الأربعاء، أن يواصل الاقتصاد السعودي تعافيه على مدار العام الجاري وأن يحقق أداء أقوى قليلا من معظم التوقعات الحالية.

وأظهرت البيانات، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمعدل 1.3% على أساس فصلي خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما خفت حدة وتيرة الانكماش على أساس سنوي من 4.3% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.8% في الربع الأول من هذا العام.

ووفق بيانات رسمية، صادرة اليوم، انكمش اقتصاد المملكة 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، وعزت ذلك إلى انكماش النشاط النفطي 10.6%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نموا 2.8%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%.

وأوضح التقرير، أن استمرار قوة الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب تخفيف منتظر لتخفيضات إنتاج الخام اعتبارا من يوليو المقبل، يعني أن النمو الاقتصادي سيرتفع أكثر على أساس سنوي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وتوقع التقرير، أن تسجل المملكة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.8% في 2024، وهو أعلى قليلا من توقعات إجماع خبراء الاقتصاد.