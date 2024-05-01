إطلاق اختبارات “نافس” في جميع مدارس السعودية الابتدائية والمتوسطة

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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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    أكتوبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

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فريق التحرير

1 مايو 2024

إطلاق اختبارات “نافس” في جميع مدارس السعودية الابتدائية والمتوسطة

محليات
إطلاق اختبارات “نافس” في جميع مدارس السعودية الابتدائية والمتوسطة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالشراكة مع وزارة التعليم، عن تطبيق الاختبارات الوطنية (نافس) للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك في الفترة من 12 إلى 27 مايو 2024م

تهدف الاختبارات الوطنية (نافس) التي ستُطبَق للعام الثالث على التوالي في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، إلى قياس الأداء التعليمي للطلاب والمدارس والعمل على تطويره.

وتُعد هذه الاختبارات أداة مهمة لتقييم جودة المخرجات التعليمية، وتشجيع التنافس الإيجابي بين المدارس، وقياس مؤشرات الأداء المرتبطة بالاختبارات الوطنية في إطار برنامج تنمية القدرات البشرية.

وتغطي الاختبارات مادتي القراءة والرياضيات لطلاب الصف الثالث الابتدائي، إضافة إلى مواد القراءة والرياضيات والعلوم للصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط.

ويبلغ عدد الطلاب الذين سيشاركون في الاختبارات أكثر من مليون و100 ألف طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 20 ألف مدرسة داخل المملكة وخارجها.

ويجري تنفيذ الاختبارات الوطنية (نافس) بأسلوب تكامل الجهود وتنسيق العمل بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم، في سياق أدوارهما لتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية الرامية إلى إعداد وتمكين مواطن تنافسي عالمياً.

ويتم تحليل نتائج الاختبارات وإنتاج تقارير علمية تفصيلية على المستوى الوطني وكذلك على مستوى إدارات ومكتبات التعليم والمدارس، بما يساعد صناع القرار على وضع الإجراءات التصحيحية اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستوى أداء الطلاب في مختلف المجالات.

وعلاوة على ذلك، تتيح البيانات الدقيقة التي توفرها الاختبارات للمؤسسات التعليمية القدرة على تقييم أدائها العام واتخاذ الخطوات اللازمة للارتقاء به، كما تنشر هذه المعلومات عبر منصة “تميز” الرقمية لإتاحة الشفافية وتبادل المعرفة بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

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