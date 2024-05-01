الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر في 7 مناطق بسبب الحالة المناخية

أصدر الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عدة تحذيرات باللون الأحمر، في 7 مناطق بالسعودية، تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها البلاد اليوم.

ودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية في مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية.

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ونصح الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار على هذه المناطق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.

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في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.