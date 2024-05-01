الغذاء والدواء ترد على الجدل القائم حول المياه المعبأة: آمنة تمامًا وتخضع لمعايير صارمة

رداً على انتشار مخاوف بشأن احتواء مياه الشرب المعبأة على الشوائب البلاستيكية التي تزيد من خطر الإصابة بالجلطات، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية أن جميع أنواع المياه المعبأة المسجلة تستوفي متطلبات الجودة والسلامة المطلوبة ولا يسمح ببيعها إلا بعد اجتيازها لاختبارات الجودة والتحقق من مطابقتها للمواصفات المحددة.

وجاءت تصريحات الهيئة ضمن ردّها على استفسارات الجمهور المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صحة ما يشاع عن وجود دراسات تشير إلى وجود شوائب بلاستيكية في سوائل وأطعمة معلبة ومغلفة بالبلاستيك، وأن هذه الشوائب تستقر في أعضاء الجسم، وخاصةً الشرايين، وتؤدي إلى زيادة فرص حدوث الجلطات.

وطالبت الهيئة المستهلكين في حالة وجود أي مخالفات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات المياه المعلبة أو غيرها من المنتجات الغذائية، بالتواصل مباشرةً مع مركز الاتصال الموحد التابع لها والمعروف باسم “بيْنَة” على رقم الهاتف 935، ليتم إحالة المخالفات للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.