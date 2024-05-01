الفيضانات تقتل أكثر من 300 شخص في شرق أفريقيا

أدت الفيضانات العارمة التي ضربت شرق أفريقيا بسبب الأمطار الغزيرة، إلى مقتل أكثر من 300 شخص في كينيا وتنزانيا وبوروندي وأوغندا.

ولقي نحو 170 شخصًا حتفهم في كينيا، خلال الفيضانات التي تشهدها عدة مناطق بالبلاد.

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وتتوقع هيئة الأرصاد الوطنية في كينيا، هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة، فيما تتعرض المناطق الساحلية في تنزانيا لعواصف رعدية قوية وأمواج عالية.

وتؤدي الأمطار المتواصلة ليس فقط إلى ارتفاع مستويات المياه في الأنهار، ولكن أيضا إلى توسع البحيرات العظمى في شرق أفريقيا.

وتتعرض المناطق الساحلية في تنزانيا، إلى عواصف رعدية قوية وأمواج عاتية، فضلاً عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها منذ عدة أيام.