شهد سعيد.. لاعبة دراجات مصرية ترتكب جريمة للفوز بالمركز الأول

أعلن الاتحاد المصري للدراجات عن إيقاف لاعبة المنتخب الوطني شهد محمد سعيد لمدة عام، بعد تسببها في إصابة زميلتها جنة عليوة بجروح خطيرة خلال سباق الدراجات بمحافظة السويس.

وتضمنت العقوبة شطب سعيد من السباق وتوقيع غرامة مالية عليها، بالإضافة إلى استبعادها من المشاركة في أي بطولات محلية لمدة عام كامل.

وجاء قرار الإيقاف بعد واقعة مؤسفة شهدتها بطولة الجمهورية للدراجات على الطريق فردي السيدات، مساء السبت الماضي، عندما اصطدمت سعيد بـ عليوة في الأمتار الأخيرة من السباق، مما أدى إلى إصابة عليوة باشتباه ارتجاج في المخ وكسور في الضلوع.

وأثارت الواقعة غضب عائلة عليوة، حيث تقدمت شقيقتها حبيبة ببلاغ للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة، تتهم فيه سعيد بمحاولة القتل العمد.

وأوضحت حبيبة أن شقيقتها أصيبت بكسر في الكتف وفقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة إلى كدمات متفرقة في الجسد وتعرضها لتشنجات، وأنها ستحتاج إلى علاج لأكثر من 45 يومًا.

وأشارت حبيبة إلى أنه لم يكن هناك سيارة إسعاف أو مسعف في مكان وقوع الحادث، وأن شقيقتها جنة ما زالت تخضع لفحوصات طبية لمعرفة مدى خطورة إصابتها في الرأس.

من جانبها، نفت سعيد الاتهامات الموجهة إليها من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها على إنستغرام.

وتم عرض سعيد على النيابة لسماع أقوالها، وتم إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها لحين الفصل في القضية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، مطالبين بتوقيع عقوبة رادعة على سعيد، مؤكدين على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة الرياضيين خلال البطولات.