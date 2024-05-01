لأول مرة.. فيضان تاريخي لسد وادي فاطمة جرّاء سيول هادرة ومنقولة

مكة المكرمة – ناصر السلمي

شهدت منطقة مكة المكرمة الأيام الماضية أمطار غزيرة تركزت في الحرات والقرى التابعة لها الواقعة شمال مكة المكرمة والتي سالت على إثرها الشعاب والأودية التي تصب في سد وادي فاطمة التابع لمحافظة الجموم، حيث سجل سد وادي فاطمة حدث تاريخي ولأول مرة نتيجةً لفيضانه إثر هذه السيول.

التقت “الوئام” ببعض سكان القرى المجاورة للسد، ومنهم المواطن صالح العتيبي الذي أكد بأنه لم يسبق له مشاهدة سد وادي فاطمة بمثل هذه الحالة من الفيضان نتيجة للسيول القوية التي وصلت إليه

أما المواطنون فهد القايدي وفواز الشريف فقد شهدا تجمع جهات رسمية عديدة في المنطقة لمعالجة حالات الاحتجاز والعزلة التي تعرض لها السكان المقيمون بجوار السد جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقة.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد حذر من التغيرات الجوية التي قد تشهدها منطقة مكة المكرمة نتيجةً للحالة المطرية المتوقعة والتي تؤدي إلى جريان السيول.