إذاعة “خزامى” تثري المستمعين بأكثر من 250 أغنية يوميًا

تثري إذاعة “خزامى” المستمعين يوميًا بأكثر من 250 أغنية متنوعة، تلبية اهتمامات وأذواق الجمهور المتنوع، بمجموعة متنوعة من الأغاني الطربية والشعبية والكلاسيكيات والجلسات والحفلات.

وعبر ترددات FM في الرياض 101.5 وجدة 95.3، تقدم إذاعة “خزامى” برامجها الموسيقية والبث عبر تقنيات “داب بلس”، لتسهيل وصول المستمعين إلى القناة في مختلف المناطق.

وتسعى الإذاعة إلى توسيع دائرة الوصول وتقديم تجربة استماع متميزة للمستمعين في السعودية وخارجها، بفضل توفرها عبر مختلف الوسائط الإعلامية والتقنية.

برامج إذاعية متنوعة

تتنوع المحتوى الموسيقي والبرامج الإذاعية التي تقدمها إذاعة “خزامى” حيث تقدم ساعة كل يوم مخصصة للفن النسائي، بالإضافة إلى ساعة مع فنان كل يوم خميس وساعة من أغاني المكتبة.

وتتضمن البرامج مقاطع صوتية لأحدث الفنانين والأغاني الشعبية والفلكلور والطرب الأصيل، بالإضافة إلى تغطية الحفلات والجلسات الموسيقية المنوعة والحصرية.

إذاعة “خزامى”

هي أول إذاعة سعودية متخصصة بالطرب السعودي والخليجي الأصيل، وهي إذاعة تابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وتُعد الوجهة مثالية لمحبي الموسيقى العربية، وتقدم تشكيلة واسعة من الأغاني والأنماط الموسيقية، مما يجعلها محطة موسيقية متكاملة تستهدف جميع الأذواق الفنية، تتميز القناة بالتنوع والجودة في اختياراتها الموسيقية، وتسعى جاهدة لتقديم تجربة استماع استثنائية للمستمعين في السعودية وخارجها.