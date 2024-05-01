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فريق التحرير

1 مايو 2024

“حمية الفودماب” نظام الغذائي لعلاج القولون العصبي

منوعات
“حمية الفودماب” نظام الغذائي لعلاج القولون العصبي

يعاني الكثير من الأشخاص من متلازمة القولون العصبي وهي اضطراب معوي يؤدي لظهور العديد من الأعراض مثل تقلصات البطن والإسهال والغازات والانتفاخ وتؤثر على نوعية حياة المصابين بها بشكل كبير.

يبحث الكثير من مرضى القولون العصبي، على نظام غذائي صحي لعلاج القولون العصبي أو على الأقل تجنب أعراضه.

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في أستراليا، طور علماء نظام غذائي أطلق عليه “حمية الفودماب” وجاءت نتائجها مذهلة وحققت نجاحًا في إدارة أعراض القولون العصبي ومشاكل أخرى بالجهاز الهضمي.

ما هي حمية “الفودماب”؟

الفودماب عبارة عن كربوهيدرات قصيرة السلسلة، وتشمل السكريات قليلة التعدد، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، التي لا يستطيع الجسم امتصاصها بشكل جيد، ما يسبب ألم البطن والانتفاخ.

وجد الباحثون، أن الأمعاء لا تمتص الكربوهيدرات التي تحتوي على الفودماب، الذي يتواجد في الطعام بشكل طبيعي أو كإضافات غذائية، وتزيد كمية السوائل بالأمعاء ما يسبب غازات البطن.

اكتشف العلماء أن الفكرة الأساسية للحمية هي تقليل الفودماب الذي يتواجد في الطعام بشكل طبيعي أو كإضافات غذائية، لتخفيف أعراض القولون.

حمية الفودماب

تسمح حمية الفودماب المنخفضة بمجموعة محدودة جدًا من الأطعمة التي تحتوي على كميات أقل من الفودماب، ويختلف الخبراء في عدد مراحل الفودماب، إذ يرى البعض أنه يمكن تنفيذها على مرحلتين، ويرى آخرون أنه نظامًا بثلاث مراحل.

خلال اتباع الحمية، يستبعد الأشخاص الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الفودماب، ولكن لفترة قصيرة، لأن عدم إدخال الفودماب في قائمة الطعام يؤثر على الجسم.

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بعد عدة أسابيع تصل إلى 8 أسابيع من الحد أو الابتعاد عن الفودماب، ينصح بالبدء في إدخالها في النظام الغذائي مرة أخرى.

وينصح بإدخال الأطعمة التي تحتوي على الفودماب، تدريجيًا لمعرفة أي من هذه الأطعمة التي تسبب القولون العصبي.

ويؤكد الخبراء ضرورة تجربة هذه الحمية بمتابعة مع الطبيب أو أخصائي التغذية، حيث أنها تستبعد العديد من الأطعمة الصحية وليس لها فوائد للأشخاص الأصحاء.

 

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