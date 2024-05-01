حرس الحدود يدشن خدمات بوابة “زاول” عبر منصة أبشر أعمال

دشنت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، عددًا من خدمات بوابة “زاول” عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال)، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وذلك بحضور المدير العام المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، في نادي منسوبي الوزارة بمدينة الرياض.

تهدف بوابة “زاول” إلى تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل سلس وفعال دون الحاجة لزيارة مقار حرس الحدود، حيث تمكن المستفيدين من إصدار تصاريح دخول الموانئ وصعود السفن للأفراد والمركبات والمعدات.

كما تتيح البوابة الحصول على تصاريح لأنشطة مثل الإبحار والصيد والنزهة والغوص والأبحاث ونقل الركاب، كما يمكن أيضًا من خلال البوابة تفويض قيادة القبطان للواسطات البحرية.

تستهدف الخدمات المقدمة عبر بوابة “زاول” شركات النقل البحري والبري والسياحة والترفيه والشحن والتوصيل والتخليص الجمركي، وكذلك الشركات المتعاقدة مع الموانئ وشركات صيد الأسماك.