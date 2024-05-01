محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية تدعم السلام والتنمية والاستقرار الاقتصادي

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  • 2 - 9
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    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

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  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
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    معرض الأخشاب

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    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

1 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية تدعم السلام والتنمية والاستقرار الاقتصادي

اقتصاد
محلل سياسي لـ”الوئام”: السعودية تدعم السلام والتنمية والاستقرار الاقتصادي المنتدى الاقتصادي العالمي

الوئام – خاص

شهد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الرياض خلال يومي 28 و29 إبريل الماضي، بمشاركة خبراء من 92 دولة، الإعلان عن العديد من المبادرات السعودية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي ختام أعماله دعا الاجتماع زعماء العالم إلى تبني مسار واضح نحو السلام.

أهمية الرياض

وقال أحمد السالم، الكاتب الاقتصادي والسياسي، إن انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض يؤكد على أهمية السعودية ودلالة على قوة وضعها الاقتصادي والسياسي وأهميتها على مستوى العالم، فالسعودية أثبتت للعالم أنها دولة مستقرة ودولة تعين على السلام وتعين على النمو الاقتصادي للدول المحيطة بها إضافة إلى مشاركتها وبشكل فعال في دعم استقرار الاقتصاد عالمياً.

وأضاف “السالم” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن السعودية اليوم بلا شك هي المستفيد الأكبر من هذا المنتدى من خلال حضور كبار الشخصيات ورؤساء الدول ورؤساء الشركات وأكاديميين وعلى مستوى الإعلام والقنوات الإعلامية في جميع دول العالم.

وتابع : واليوم السعودية تؤكد للعالم أنها مع أي توجه يخدم الاقتصاد العالمي، وأنها تشارك بفعالية في مواجهة التغير المناخي من خلال التحول السريع والمتواصل في مصادر دخلها القومي حيث أصبح القطاع غير النفطي يشارك بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 وهو ما كان من المستهدف الوصول إليه في 2030.

وتابع: “إضافة إلى ما تقوم به أرامكو بالتعاون مع شركات كبرى من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال الهيدروجين الأخضر ما يجعل السعودية في 2030 من أهم الدول في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى العالم تلبيه لما يتطلبه العالم من طاقة نظيفة.

المحافظة على المنجزات

واختتم “السالم”: “ولذلك السعودية تشارك وبشكل كبير في سد الفجوة بين الاقتصاديات الناشئة والاقتصاديات الكبرى ورفض مستوى الاقتصاديات الضعيفة من خلال استثمارات مباشرة من قبل السعودية أو الدعوة إلى استثمارات دولية في هذه الدول لذلك نستطيع القول اليوم أن السعودية تستفيد من أهميتها السياسية وأهميتها الاقتصادية إضافة إلى أن السعودية في المستقبل تريد المحافظة على منجزاتها من خلال الوصول إلى أن تكون قوة عسكرية دفاعية تدعو العالم إلى عدم تدخل الدول في الشؤون الأخرى”.

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