شهادة عالمية: السعودية أحدثت ثروة في صناعة السفر بقمة “مستقبل الضيافة”

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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

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    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

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  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

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    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

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    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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  • 30
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

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    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

1 مايو 2024

شهادة عالمية: السعودية أحدثت ثروة في صناعة السفر بقمة “مستقبل الضيافة”

اقتصاد
شهادة عالمية: السعودية أحدثت ثروة في صناعة السفر بقمة “مستقبل الضيافة”

تختتم قمة مستقبل الضيافة أعمالها، اليوم الأربعاء، والتي استضافتها مدينة الرياض.

وأشاد موقع “TTW” العالمي باستضافة الرياض لقمة “مستقبل الضيافة”، قائلا إنه السعودية حرصت على تنظيمها كـ”قمة رقمية” ووضعت معايير عالمية جديدة.

وأوضح الموقع العالمي المتخصص في مجال السفر، إن القمة أحدثت ثورة في الصناعة من خلال شكلها الافتراضي الجديد وانتشارها العالمي.

وأضاف: “في مبادرة مذهلة تعكس التحولات الديناميكية في المشهد العالمي، دخلت قمة مستقبل الضيافة في السعودية إلى الفضاء الرقمي، وافتتحت نسخة إلكترونية من ذلك الحدث، كما سلطت هذه الإستراتيجية التقدمية الضوء على قدرة قطاع الضيافة على التكيف وتضع معيارًا للمشاركة الجذابة والشاملة في الأحداث”.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الرقمية التي اعتمدت عليها القمة ساعدت على التغلب على الحواجز الدولية، وتوحيد قادة الفكر والرواد واللاعبين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم.

وتابع الموقع العالمي: “الميزة الأساسية للقمة الافتراضية هي إمكانية الوصول الاستثنائية إليها، بالإضافة إلى ذلك، يقدم التنسيق الرقمي فرصًا مبتكرة للمشاركة النشطة”.

وقال: “مساعي مثل قمة مستقبل الضيافة في السعودية تعد رمز للابتكار والمرونة، ومن خلال اعتماد نهج رقمي، يمكن للجهات الفاعلة في الصناعة الاستفادة من التكنولوجيا لإحداث تحولات إيجابية وتعزيز التعاون وصياغة مستقبل واعد أكثر للضيافة العالمية”.

وشددت على أن تدشين التجربة الافتراضية في قمة مستقبل الضيافة بالسعودية تمثل تطورًا كبيرًا في إدارة الأحداث والتعاون، مشيرةً إلى أنه من خلال إعادة تعريف الشكل التقليدي للقمة، يرسم المنظمون طريقًا نحو مستقبل أكثر سهولة وتفاعلًا وتأثيرًا في صناعة الضيافة وخارجها.

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