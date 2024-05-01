شهادة عالمية: السعودية أحدثت ثروة في صناعة السفر بقمة “مستقبل الضيافة”

تختتم قمة مستقبل الضيافة أعمالها، اليوم الأربعاء، والتي استضافتها مدينة الرياض.

وأشاد موقع “TTW” العالمي باستضافة الرياض لقمة “مستقبل الضيافة”، قائلا إنه السعودية حرصت على تنظيمها كـ”قمة رقمية” ووضعت معايير عالمية جديدة.

وأوضح الموقع العالمي المتخصص في مجال السفر، إن القمة أحدثت ثورة في الصناعة من خلال شكلها الافتراضي الجديد وانتشارها العالمي.

وأضاف: “في مبادرة مذهلة تعكس التحولات الديناميكية في المشهد العالمي، دخلت قمة مستقبل الضيافة في السعودية إلى الفضاء الرقمي، وافتتحت نسخة إلكترونية من ذلك الحدث، كما سلطت هذه الإستراتيجية التقدمية الضوء على قدرة قطاع الضيافة على التكيف وتضع معيارًا للمشاركة الجذابة والشاملة في الأحداث”.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الرقمية التي اعتمدت عليها القمة ساعدت على التغلب على الحواجز الدولية، وتوحيد قادة الفكر والرواد واللاعبين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم.

وتابع الموقع العالمي: “الميزة الأساسية للقمة الافتراضية هي إمكانية الوصول الاستثنائية إليها، بالإضافة إلى ذلك، يقدم التنسيق الرقمي فرصًا مبتكرة للمشاركة النشطة”.

وقال: “مساعي مثل قمة مستقبل الضيافة في السعودية تعد رمز للابتكار والمرونة، ومن خلال اعتماد نهج رقمي، يمكن للجهات الفاعلة في الصناعة الاستفادة من التكنولوجيا لإحداث تحولات إيجابية وتعزيز التعاون وصياغة مستقبل واعد أكثر للضيافة العالمية”.

وشددت على أن تدشين التجربة الافتراضية في قمة مستقبل الضيافة بالسعودية تمثل تطورًا كبيرًا في إدارة الأحداث والتعاون، مشيرةً إلى أنه من خلال إعادة تعريف الشكل التقليدي للقمة، يرسم المنظمون طريقًا نحو مستقبل أكثر سهولة وتفاعلًا وتأثيرًا في صناعة الضيافة وخارجها.