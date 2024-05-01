أرباح “سابك” تتراجع 62% إلى 250 مليون ريال في الربع الأول من 2024

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” يوم الأربعاء عن تراجع ملحوظ في أرباحها الصافية للربع الأول من 2024 بلغ 62.1% على أساس سنوي إلى 250 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وعزت الشركة في بيان نشرته على موقع “تداول السعودية” سبب الانخفاض إلى عوامل مختلفة تشمل تراجع الإيرادات والأداء المالي للشركات التابعة والمشاريع المشتركة، وكذلك تسجيل خسائر من عمليات غير مستمرة.

وشهدت إيرادات شركة سابك تراجعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.3% لتصل إلى 32.69 مليار ريال مقارنة ب36.43 مليار ريال سجلتها الشركة في الربع المقابل من العام السابق.

وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 3% وتراجع حجم المبيعات بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت الشركة الى أن كميات المنتجات المباعة تراجعت بنسبة 11% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق وذلك جراء قيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع.