المنار بجدة بين الأحياء الأكثر تداولا بالبورصة العقارية 

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في البورصة العقارية مليار ريال خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بإجمالي 1250 صفقة.

وتم التداول خلال التعاملات على مساحة تخطت 3.3 مليون متراً مربعاً.

وبخلاف مناطق العاصمة الرياض، جاء حي من الأحساء وآخر من جدة بين الأحياء الأكثر تداولا.

وجاءت الأحياء كالاتي:

*النرجس، الرياض بصفقات أكثر من 29.2 مليون ريال.

*البدرية, الهفوف بمحافظة الأحساء: صفقات بقيمة 14.5 مليون ريال.

*النظيم، الرياض: صفقات بقيمة 13.5 مليون ريال.

* بدر، الرياض: صفقات بقيمة 14.2 مليون ريال.

*المنار، جدة: صفقات بقيمة 8.7 مليون ريال.