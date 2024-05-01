الخارجية تعلن عن وظائف مشرف مبان للسعوديين المؤهلين للعمل في بعثاتها بالخارج

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  • 2 - 9
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    مهرجان أفلام السعودية 2024

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  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

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    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

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    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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  • 7 - 9
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    المستقبل الذكي

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    معرض الذكاء الاصطناعي

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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

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  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

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  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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فريق التحرير

1 مايو 2024

الخارجية تعلن عن وظائف مشرف مبان للسعوديين المؤهلين للعمل في بعثاتها بالخارج

محليات
الخارجية تعلن عن وظائف مشرف مبان للسعوديين المؤهلين للعمل في بعثاتها بالخارج

أعلنت إدارة الموارد البشرية في وزارة الخارجية عن فتح باب التقديم لعدة وظائف تعاقد متاحة للكوارد الوطنية المؤهلة للعمل في بعثاتها بالخارج تحت مسمى وظيفي “مشرف مباني”.

وتتضمن متطلبات شغل هذه الوظيفة حصول المتقدمين على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات المحددة، وهي الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية.

ويتم الاختيار بناء على الكفاءة، ويجب أن يكون المتقدمون مواطنين سعوديين وأن يمتلكوا التأهيل العلمي اللازم بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

كما يشترط إتقان اللغة الإنجليزية والحصول على مستوى خمسة في اختبار ILETS أو ما يعادله في اختبار TOFEL.

وبالإضافة إلى الشروط أعلاه، يتعين على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة التعهد خطياً بالعمل في البعثات الخارجية والامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية.

سيتم منح الموظفين المختارين عددًا من المزايا المالية، تشمل راتبًا شهريًا وبدل نقل وتأمين صحي وتذاكر سفر سنوية وبدلات أخرى مخصصة للسكن ورسوم المدارس لأبناء العاملين في بعثاتها الخارجية.

ومن المقرر بدء قبول طلبات التقديم لهذه الوظائف اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 وحتى 9 مايو 2024، وعلى الراغبين في التقدم إرسال طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية عبر الرابط www.mofa.gov.sa

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