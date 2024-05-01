الخارجية تعلن عن وظائف مشرف مبان للسعوديين المؤهلين للعمل في بعثاتها بالخارج

أعلنت إدارة الموارد البشرية في وزارة الخارجية عن فتح باب التقديم لعدة وظائف تعاقد متاحة للكوارد الوطنية المؤهلة للعمل في بعثاتها بالخارج تحت مسمى وظيفي “مشرف مباني”.

وتتضمن متطلبات شغل هذه الوظيفة حصول المتقدمين على درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات المحددة، وهي الهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية.

ويتم الاختيار بناء على الكفاءة، ويجب أن يكون المتقدمون مواطنين سعوديين وأن يمتلكوا التأهيل العلمي اللازم بتقدير لا يقل عن جيد جداً.

كما يشترط إتقان اللغة الإنجليزية والحصول على مستوى خمسة في اختبار ILETS أو ما يعادله في اختبار TOFEL.

وبالإضافة إلى الشروط أعلاه، يتعين على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة التعهد خطياً بالعمل في البعثات الخارجية والامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية.

سيتم منح الموظفين المختارين عددًا من المزايا المالية، تشمل راتبًا شهريًا وبدل نقل وتأمين صحي وتذاكر سفر سنوية وبدلات أخرى مخصصة للسكن ورسوم المدارس لأبناء العاملين في بعثاتها الخارجية.

ومن المقرر بدء قبول طلبات التقديم لهذه الوظائف اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2 مايو 2024 وحتى 9 مايو 2024، وعلى الراغبين في التقدم إرسال طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية السعودية عبر الرابط www.mofa.gov.sa