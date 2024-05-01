7 مواقع سياحية سعودية يجيب زيارتها: رحلة شيقة لعشاق التاريخ

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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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    نوفمبر - نوفمبر

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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

1 مايو 2024

7 مواقع سياحية سعودية يجيب زيارتها: رحلة شيقة لعشاق التاريخ

منوعات
7 مواقع سياحية سعودية يجيب زيارتها: رحلة شيقة لعشاق التاريخ

رشح موقع ” Times Now” الهندي 7 أماكن يجب زيارتها عند التوجه إلى السعودية، قائلا إن عشاق التاريخ سيطوقون إلى اكتشافها.

وأضاف الموقع الهندي: “قم برحلة عبر الحضارات القديمة والأعمال الفنية الإسلامية النابضة بالحياة في هذه المواقع السبعة المذهلة، بدءًا من مدائن صالح للإمبراطورية النبطية”.

ورصد الموقع الهندي الـ 7 مواقع السياحية السعودية كما يلي:

1- قصر المصمك

يُعرف هذا الحصن المبني من الطوب اللبن أيضًا بأسماء أخرى مثل قلعة المصمك، ويقع بشكل رائع في وسط مدينة الرياض، حيث كان شاهدًا على جزء كبير من تاريخ السعودية الحديث.

وكان هذا النصب التذكاري الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ 19 بمثابة حصن منيع، وكان بمثابة قمة عهد الإمام عبد الله بن فيصل، وتم تحويله إلى متحف في عام 1995، ليصبح رمزًا قويًا لقوة الثقافة الإسلامية.

2- المتحف الوطني

متحف على أحدث طراز يضم مجموعة واسعة من القطع الأثرية من عدة قرون وتظهر الغوص العميق في صناعة الحرف اليدوية العربية.

3- حافة العالم

للهروب من صنع الإنسان والعودة إلى العجائب الطبيعية، عليك إنهاء رحلتك فوق المنحدرات المسطحة في حافة العالم، ويمكنك الاستمتاع بإطلالة واسعة النطاق على المنطقة الصحراوية والتقاط بعض الصور الجميلة في ضوء الشمس الذهبي.

4- الدرعية التاريخية

توفر للزائر رحلة إلى الماضي وتقدم الآثار المثيرة لمحة عن ثقافة السعودية وهندستها المعمارية في أيامها الأولى، حيث بنيت المنازل من الطوب اللبن، وهي من المعالم المثيرة للإعجاب بشكل خاص.

5- مسجد جواثا

يعد مكانًا لا بد من زيارته لكونه أحد أقدم المساجد في السعودية، وتم بناؤه في القرن الـ15، وهو حقًا مثال رائع على الطراز المعماري النجدي، رغم أن بعض الأجزاء تم ترميمها جزئيًا فقط، إلا أن الطوب اللبن يقدم لمحة عن العمارة الإسلامية المبكرة والتطور الديني لسكانها.

6- منطقة جدة

تقع منطقة جدة التاريخية على ساحل البحر الأحمر، وهي ثاني أكبر مدينة في السعودية، وتتمتع بماضٍ عريق إلى حدٍ ما، وتُعرف جدة على نطاق واسع باسم بوابة مكة، وقد أدى الدور التاريخي الذي تلعبه جدة كميناء تجاري لطرق المحيط الهندي والحجاج إلى تطوير ثقافتها بطريقة رائعة، مما يجعلها مدينة فريدة حقًا.

7- مدائن صالح

مدينة قديمة منحوتة من منحدرات الحجر الرملي ولا بد من زيارتها لهواة التاريخ الذين يريدون رؤية ما كانت ذات يوم عاصمة الإمبراطورية النبطية، قبل ضمها من قبل الرومان. ومدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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