7 مواقع سياحية سعودية يجيب زيارتها: رحلة شيقة لعشاق التاريخ

رشح موقع ” Times Now” الهندي 7 أماكن يجب زيارتها عند التوجه إلى السعودية، قائلا إن عشاق التاريخ سيطوقون إلى اكتشافها.

وأضاف الموقع الهندي: “قم برحلة عبر الحضارات القديمة والأعمال الفنية الإسلامية النابضة بالحياة في هذه المواقع السبعة المذهلة، بدءًا من مدائن صالح للإمبراطورية النبطية”.

ورصد الموقع الهندي الـ 7 مواقع السياحية السعودية كما يلي:

1- قصر المصمك

يُعرف هذا الحصن المبني من الطوب اللبن أيضًا بأسماء أخرى مثل قلعة المصمك، ويقع بشكل رائع في وسط مدينة الرياض، حيث كان شاهدًا على جزء كبير من تاريخ السعودية الحديث.

وكان هذا النصب التذكاري الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ 19 بمثابة حصن منيع، وكان بمثابة قمة عهد الإمام عبد الله بن فيصل، وتم تحويله إلى متحف في عام 1995، ليصبح رمزًا قويًا لقوة الثقافة الإسلامية.

2- المتحف الوطني

متحف على أحدث طراز يضم مجموعة واسعة من القطع الأثرية من عدة قرون وتظهر الغوص العميق في صناعة الحرف اليدوية العربية.

3- حافة العالم

للهروب من صنع الإنسان والعودة إلى العجائب الطبيعية، عليك إنهاء رحلتك فوق المنحدرات المسطحة في حافة العالم، ويمكنك الاستمتاع بإطلالة واسعة النطاق على المنطقة الصحراوية والتقاط بعض الصور الجميلة في ضوء الشمس الذهبي.

4- الدرعية التاريخية

توفر للزائر رحلة إلى الماضي وتقدم الآثار المثيرة لمحة عن ثقافة السعودية وهندستها المعمارية في أيامها الأولى، حيث بنيت المنازل من الطوب اللبن، وهي من المعالم المثيرة للإعجاب بشكل خاص.

5- مسجد جواثا

يعد مكانًا لا بد من زيارته لكونه أحد أقدم المساجد في السعودية، وتم بناؤه في القرن الـ15، وهو حقًا مثال رائع على الطراز المعماري النجدي، رغم أن بعض الأجزاء تم ترميمها جزئيًا فقط، إلا أن الطوب اللبن يقدم لمحة عن العمارة الإسلامية المبكرة والتطور الديني لسكانها.

6- منطقة جدة

تقع منطقة جدة التاريخية على ساحل البحر الأحمر، وهي ثاني أكبر مدينة في السعودية، وتتمتع بماضٍ عريق إلى حدٍ ما، وتُعرف جدة على نطاق واسع باسم بوابة مكة، وقد أدى الدور التاريخي الذي تلعبه جدة كميناء تجاري لطرق المحيط الهندي والحجاج إلى تطوير ثقافتها بطريقة رائعة، مما يجعلها مدينة فريدة حقًا.

7- مدائن صالح

مدينة قديمة منحوتة من منحدرات الحجر الرملي ولا بد من زيارتها لهواة التاريخ الذين يريدون رؤية ما كانت ذات يوم عاصمة الإمبراطورية النبطية، قبل ضمها من قبل الرومان. ومدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.