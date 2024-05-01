الاتحاد يجهز بديل محمد صلاح

أكدت بعض التقارير أن إدارة الاتحاد بدأت التحرك لضم صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي، من أجل تعويض فشل التعاقد مع الفرعون محمد صلاح نجم ليفربول.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر صفحته الشخصية على “تويتر” إن نادي الاتحاد وضع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام الإنجليزي على رأس الأولويات للتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة بعد فشل التعاقد مع محمد صلاح في وقت سابق.

وأضاف :”محمد صلاح كان هدفا رئيسيا للاتحاد، لكن تعثر المفاوضات مع ليفربول في الفترة الأخيرة جعلت الاتحاد يتجه صوب النجم الكوري الجنوبي”.

كانت تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى أن أندية الدوري السعودي لن تقدم أى عروض لضم الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على عكس الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية عقب المشادة التي حدثت مع يورجن كلوب مدرب الريدز في ديربي الميرسيسايد أمام ايفرتون.