الاتحاد يتقدم بشكوى ضد نجم الهلال

كشفت بعض التقارير عن تجهيز نادي الاتحاد لشكوى بعد أحداث مباراة الهلال بالأمس.

يدرس نادي الاتحاد تقديم شكوى ضد أحد لاعبي الهلال، بعدما أقدم على توجيه حركة غير رياضية إلى الجماهير التي حضرت أمس الثلاثاء إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لمشاهدة مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس الملك.

فاز الهلال (2-1) على الاتحاد، ليؤكد فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أفضليته في الكلاسيكو السعودي هذا الموسم، بعدما انتصر في 7 من أصل 7 مواجهات مباشرة بينهما في كل المسابقات الرسمية والودية.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد يستعد لشكوى البرازيلي مالكوم في لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية حركة وجهها مهاجم الهلال إلى المشجعين، عقب تسجيل زميله سعود عبد الحميد هدفًا في الدقيقة 81.