الكاف يحسم أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

أكدت صحيفة المنتخب المغربية عن قرارات لجنة الأندية التابعة للاتحاد الافريقي ” كاف ” بشان مباراة الإياب بين نهضة بركان واتحاد العاصمة في الدور قبل النهائي للكونفيدرالية الافريقية.

وقالت صحيفة المنتخب ان لجنة الأندية التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم انهت اجتماعها اليوم المخصص لتداعيات مباراة اياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم وقررت باجماع اعضائها ما يلي:

– فوز فريق النهضة البركانية المغربي على فريق اتحاد الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل.

– احالة الملف على لجنة الانضباط التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم للنظر في إمكانية اضافة عقوبات انضباطية في حق نادي اتحاد الجزائر.

ومن المقرر أن يواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان في المغرب يوم 12 مايو القادم، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم 19 من الشهر ذاته.