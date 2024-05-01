السعودية تُعيد إحياء قصورها التاريخية لتعزيز الوجهات السياحية الفاخرة

تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة وجاذبة للزوار المحليين والدوليين، وتعمل مختلف المؤسسات المعنية بذلك على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وأعلنت مؤخراً مجموعة بوتيك، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن تفاصيل وموعد افتتاح فندق القصر الأحمر في الرياض، الذي يمثل جزءاً من القصور التي تم تطويرها وتحويلها إلى فنادق ومنتجعات فارهة.

القصر الأحمر

يمثل القصر الأحمر معلمًا تاريخيًا وثقافيًا مهمًا في المملكة، حيث شيد عام 1943م بأمر من الملك عبد العزيز آل سعود ليكون المقر الخاص لابنه وولي عهده آنذاك الملك سعود، وكان بمثابة المركز الإداري للحجاز.

ويأتي تطوير هذا الفندق ضمن جهود مجموعة بوتيك للحفاظ على الموروث الثقافي والتراثي للمملكة وإعادة تقديمه بطريقة معاصرة تثري التجربة السياحية وتعزز الاقتصاد المحلي.

ويحتوي الفندق على 70 غرفة مزودة بخدمة المساعد الشخصي، و25 غرفة ضيافة فاخرة، و45 جناحاً فخماً داخل القصر، والجناح الملكي، و7 مناطق عامة للأنشطة والفعاليات، و6 أجنحة خاصة للاستجمام والاسترخاء، و5 مطاعم فاخرة.

يتميز القصر بتصميمه المعماري الفريد والملهم، حيث يجمع بين الطراز الحجازي والنقوش الإسلامية، مما جعله يحظى بمكانة هامة كونه من النماذج النادرة للعمارة التقليدية الحجازية.

يتألف القصر من ثلاثة طوابق مبنية بالطابع الحجاجي ذي القباب والتصاميم الجميلة. ويغطي المبنى مساحة تقدر بحوالي 2900 متر مربع، ويتميز بجدرانه السميكة وأسقفه المرتفعة المزخرفة بنقوش جميلة.

يحتوي القصر الأحمر على 65 غرفة و21 حماماً ومجموعة من الإدارات الحكومية، بما في ذلك مكاتب الملك والوزارات ومساكن الضيوف والأجنحة الملكية وغيرها من المرافق. كما يتضمن المسجد الملكي الذي يعتبر نموذجا فريدا من العمارة الاسلامية، فهو مغطى بأعمدة وأقواس ذات تصميم رائع.

قصر الحمراء

ولا يقتصر عمل مجموعة بوتيك على فندق القصر الأحمر فحسب، بل يشمل أيضًا تحويل قصر الحمراء في جدة إلى معلم سياحي جاذب، حيث يحتوي على 32 جناحًا فاخرًا، و44 فيلا، والجناح الملكي، و5 مناطق عامة للأنشطة والفعاليات، و6 أجنحة خاصة للاستجمام والاسترخاء، و3 قاعات للاجتماعات، و6 مطاعم فاخرة، وأكثر من 75 غرفة مع خدمة مساعد شخصي.

قصر الحمراء هو قصر أثري وتاريخي يقع في مدينة جدة، ويُعد أحد أبرز معالم الجذب السياحي في جدة نظراً لتصميمه الهندسي المميز والفريد وغناه بالعناصر الفنية والمعمارية الفريدة.

يتسم طراز قصر الحمراء بالفخامة والأناقة والزخارف والنقوش الرائعة التي تغطي الجدران والأسقف والأبواب والنوافذ، ويتألف القصر من ثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 80 ألف متر مربع، ويضم داخله أبراجاً مراقبة تطل على المدينة القديمة ونافورات رائعة الجمال.

قصر طويق

كما تعمل “بوتيك” على تطوير قصر طويق الواقع في حي السفارات بمدينة الرياض، والذي يعد من المعالم الهامة في المنطقة الدبلوماسية ويضم نحو 70 سفارة.

ويشمل المشروع بناء أكثر من 95 غرفة مع خدمة مساعد شخصي، و56 فيلا فاخرة، و40 جناحًا فاخرًا، و4 مناطق عامة للأنشطة والفعاليات، و13 جناحًا خاصًا للاستجمام والاسترخاء، و5 مطاعم فاخرة.

قصر طويق هو قصر تاريخي يقع في حي السفارات بمدينة الرياض، ويتميز القصر بطرازه المعماري والتصميمي الفريد والملهم، وهو من التحف الهندسية الرائعة التي تزخر بها العاصمة السعودية.

تم تشييد قصر طويق عام 1931 م على يد الملك المؤسس، وكان يستخدم كمحل لإقامة واستقبال كبار الضيوف والمسؤولين والحجاج القادمين إلى المملكة.

يقع قصر طويق في الجزء الجنوبي الغربي من الحي الدبلوماسي في الرياض، على مساحة 60 ألف متر مربع، ويأخذ تصميمه المعماري الشكل الدائري، حيث تتوسطه ساحة واسعة تحيط بها أروقة وقاعات متعددة الأغراض والاستخدامات.

تتكون واجهة القصر من جدار ضخم مبني بالطين واللبن، ويبلغ ارتفاعه حوالي ستة أمتار، وتحليه عناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وللجدار برجان أحدهما شرقي والآخر غربي، يرتفع كل منهما فوق البوابة الرئيسية ويرتكزان على قواعد مربعة الشكل.

وقد خضع قصر طويق لعمليات ترميم وإصلاح متكررة على مر السنين للحفاظ عليه كمعلم تراثي وثقافي، ويستخدم الآن كواحد من المواقع الهامة لتنظيم الفعاليات الرسمية والاجتماعية والثقافية في العاصمة السعودية.

وتأتي هذه المشاريع في إطار توجه المملكة نحو جذب مزيد من السياح وتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تستهدف وصول عدد السياح إلى 100 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن يساهم تحويل القصور التاريخية والثقافية إلى فنادق مرموقة في زيادة تدفق الزوار إلى البلاد واستكشاف إرثها الحضاري الفريد.