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فريق التحرير

1 مايو 2024

إسرائيل تُعيد فتح معبر “إيرز” أمام المساعدات لغزة بعد ضغط أمريكي

دوليات
إسرائيل تُعيد فتح معبر “إيرز” أمام المساعدات لغزة بعد ضغط أمريكي

عاودت إسرائيل فتح المعبر الوحيد على الطرف الشمالي لقطاع غزة، اليوم الأربعاء، مما سمح لشاحنات المساعدات بالمرور في أعقاب مطالب أمريكية ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وكانت معاودة فتح معبر “إيرز” من بين المناشدات الرئيسية التي تطلقها وكالات الإغاثة الدولية منذ أشهر لتخفيف حدة الجوع، الذي يُعتقد بأن مئات الآلاف من المدنيين في الجزء الشمالي من القطاع أشد من يعانون منه.

وفتحت الحكومة الإسرائيلية المعبر في يوم زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعا إلى توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وظلّ معبر إيرز، الذي يستخدم أساساً لحركة المشاة، مغلقاً منذ أن دُمر خلال هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكانت التجمعات السكانية الواقعة على الطرف الشمالي من قطاع غزة هي أول المجتمعات التي اقتحمتها القوات الإسرائيلية في بداية الحرب العام الماضي.

وتحولت معظم هذه المناطق إلى أنقاض، وتقول وكالات الإغاثة إنها تواجه صعوبة في الوصول إلى المنطقة بالأغذية والأدوية المنقولة من أجزاء أخرى من غزة عبر منطقة الحرب.

وأعلنت إسرائيل أنها ستعاود فتح معبر إيريز الشهر الماضي، بعد أيام قليلة من مقتل مجموعة من موظفي الإغاثة بنيران إسرائيلية مما أثار استنكاراً دولياً.

واعتذرت إسرائيل عن الغارات الجوية التي تسببت في مقتلهم وقالت واشنطن، وهي أقرب حليف لها، إن تقديم مزيد من الدعم الأمريكي لإسرائيل في الحرب سيتوقف على زيادة وصول المساعدات.

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