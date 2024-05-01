بلينكن: أمريكا لن تدعم عملية عسكرية برفح في ظل غياب خطة إنسانية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الموقف الأمريكي بخصوص رفح لن يتغيّر.

وقال بلينكن: “لا يمكن لأمريكا دعم عملية عسكرية في رفح في ظل غياب خطة إنسانية، أمريكا لم تتطلع على خطة من هذا القبيل”.

وأشار إلى إن إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن مقترح اتفاق الرهائن، ولا وقت لمزيد من التأخير وعلى حماس قبل المقترح”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “لمسنا في الأسابيع القليلة الماضية تقدماً حقيقياً وكبيراً بشأن المساعدات حقيقي، لكن بالنظر إلى الحاجة الهائلة في غزة فيجب الإسراع بإدخالها”.

وأوضح أن أحد التحديات المتبقية هو التأكد من توزيع المساعدات.