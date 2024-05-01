أمانة المنطقة الشرقية تُحذر من شدة الحالة المطرية وتدعو إلى توخي الحيطة

حذّرت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، من ازدياد شدة الحالة المطرية خلال الساعات القادمة، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالبقاء في الأماكن الآمنة وتجنب الخروج غير الضروري.

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن تقارير الجهات المختصة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في حدة الأمطار خلال الساعات المقبلة، مع احتمال حدوث سيول في بعض المناطق.

ودعت الأمانة جميع المواطنين والمقيمين إلى:

– الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة.

– تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى.

– الحذر الشديد عند التنقل بالمركبات، واتباع إرشادات المرور والسلامة.

– الابتعاد عن المناطق المنخفضة والمجاري المائية.

– الالتزام بتعليمات الدفاع المدني والجهات المختصة.

كما أكدت الأمانة على استعدادها التام للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الحالة المطرية، داعيةً الجميع إلى التواصل معها على الأرقام المخصصة في حال حدوث أي مشكلة.