10 علامات تدل على إدمان الأبناء للإنترنت ودور الأسرة في حمايتهم

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    مهرجان أفلام السعودية 2024

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    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

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  • 7 - 9
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    المستقبل الذكي

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    معرض الأخشاب

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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
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    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
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    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

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    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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  • 30
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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    12:00
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    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

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    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
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    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 24 - 26
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

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  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 8 - 10
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فريق التحرير

1 مايو 2024

10 علامات تدل على إدمان الأبناء للإنترنت ودور الأسرة في حمايتهم

مقالات متخصصة
10 علامات تدل على إدمان الأبناء للإنترنت ودور الأسرة في حمايتهم

الوئام- خاص

الدكتور تامر شوقي محمد – الاستشاري النفسي وأستاذ عِلم النفس بجامعة عين شمس

أصبح الإنترنت والتكنولوجيا شريكا أساسيا في الحياة لا غنى عنه لجميع الفئات العمرية، وللأبناء قبل الآباء والأمهات في نطاق الأسرة، لكن استخدام الإنترنت والتكنولوجيا قد يتحوّل إلى إدمان، وهناك علامات تدل على إدمان الأبناء للإنترنت، ولا بد من انتباه الأبوين لها، وتتضمّن هذه العلامات:

تفضيل الأبناء، لا سيما الصّغار، قضاء الوقت في الانشغال بالإنترنت عن التواصل مع أفراد الأسرة والزملاء في الدراسة.

شكوى الكثير من المحيطين بالأبناء من طول الوقت الذي يقضيه على الإنترنت.

انخفاض مستوى الأبناء تعليميا في الدراسة بشكل ملحوظ في ضوء انشغاله بالإنترنت، مقارنةً بمستواه قبل الانشغال.

اندفاع الطالب وتحفّزه عندما يسأله أي شخص في الأسرة عما يفعله في أثناء استخدام الإنترنت وشعوره بالضيق والغضب من هذا السؤال.

محاولة الأبناء دائما إخفاء المدة التي يقضونها على متصفحات الإنترنت.

تفكير الأبناء المستمر في حالة عدم إبعاد الهاتف المحمول عنهم، في كيفية الحصول عليه مرة أخرى.

تفضيلهم قضاء مزيد من الوقت على الإنترنت عن الخروج مع الزملاء أو أفراد الأسرة.

قضاء الأبناء أوقاتا على الإنترنت أطول مما قد حدّدها لنفسه.

ميْل الأبناء إلى تأجيل أي مهام مطلوبة منهم؛ سواءً في المذاكرة أو في المنزل، إلى أوقات لاحقة.

اتجاه الأبناء لتكوين علاقات جديدة مع أصدقاء جدد على الإنترنت، رغم عدم معرفتهم بشكل شخصي والحديث معهم أوقات طويلة.

الشعور بأنّ الحياة دون الإنترنت مملّة، ويتولّد لدى الأبناء الإحساس بالاكتئاب والغضب إذا قام شخص ما بقطع تواصلهم مع الإنترنت.

ويجب للتخلّص من هذا الإدمان للإنترنت في نطاق الأسرة، تعويد الطفل على النقاش والحوار داخل الأسرة، والإنصات الجيّد له ولمشكلاته، ومنح الأبناء منذ الصغر الإحساس بالحُب والاحتواء، حتى لا يبحثوا عنه في الواقع الافتراضي.

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