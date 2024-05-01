الاقتصاد السعودي يتبنّى مسارات التحوّل والريادة

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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

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    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

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فريق التحرير

1 مايو 2024

الاقتصاد السعودي يتبنّى مسارات التحوّل والريادة

مقالات الرأي
الاقتصاد السعودي يتبنّى مسارات التحوّل والريادة

سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال

استطاع الاقتصاد السعودي التحول من الاقتصاد الكامل للنفط خلال الأعوام الماضية، إلى دخول أنشطة جديدة، والتحول اقتصاديا نحو أنشطة متنوّعة وغير نفطية، وعلى إثر ذلك، بدأت عمليات تحويل جذرية لاقتحام أنشطة السياحة المتنوّعة والسياحة الشاطئية والمنافسة بقوة وزيادة معدلات النمو في هذا القطاع.

فضلا عن تغيّر في المنهجية من قطاع السياحة وإنشاء سلاسل فندقية ومدن جديدة على أحدث الطرازات والنظم العالمية على مستوى البحر الأحمر شمال السعودية، والاهتمام بسياحة التسوق وإقامة المهرجانات وتوفير اهتمام خاص للمهرجانات والترفيه وأنشطة السياحة الرياضية؛ كرياضة اليخوت التي تطوّرت بشكل كبير.

ومع كل هذا الزخم، بدأ الاقتصاد السعودي في التحوّل الكبير نحو دخول قطاع المقاولات والإنشاءات بالقطاع العقاري، وما يرتبط بها من إنتاج وتصنيع مختلف المواد الداخلة في عمليات البناء والتشطيبات، وفق خطة استراتيجية طموحة لتحويل اقتصاد السعودية إلى مستويات متقدّمة من الدخل، وتسجيل عوائد قياسية من الاقتصاد غير النفطي، وعلى إثره بدأ القطاع المصرفي (البنوك والبورصة) في تدبير التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ليكون لها دور كبير داخل الاقتصاد، حيث نمت البورصة بقرابة الضعف لرأس المال السوقي منذ 2017 من قرابة 7200 نقطة، حتى وصلت في 2024 إلى قرابة 13 ألف نقطة.

وعلى صعيد التطوّر في الاقتصاد، استضافت السعودية، الأسبوع الجاري، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 “دافوس”، بمشاركة مسؤولين ومتحدّثين ومتخصصين ومهتمين بعالم المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، ويمكن استغلال تلك الفرص الاستثمارية واللقاءات بعد فعاليات المنتدى لإقامة شراكات وسلسلة تحالفات قوية، تثمر عن جذب استثمارات واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والزراعية، كما يمكن أن تدخل السعودية إلى مراحل متقدّمة من الاستثمار الزراعي وتبني صناعات متقدّمة وحديثة العهد بالمنطقة، ما يسهم في جذب استثماري وتمويلات جديدة وكبيرة تزيد من معدلات النمو، من خلال كيانات مباشرة للأعمال ما بين الدول، مع طرح الفرص الاستثمارية للمشاركة في المنتدى لباقي الدول المشاركة.

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