“الفيدرالي الأمريكي” يثبت أسعار الفائدة متأثرًا بالتضخم

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.25% إلى 5.5%، بينما لا يزال معدل التضخم السنوي أعلى من 3%، متجاوزًا المعدل المستهدف المقدر بـ 2%، وفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” اليوم الأربعاء.

وفي بيانه اليوم، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي: “لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.. ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر”.

وبينما بلغ معدل التضخم 3% في يونيو الماضي، وهو أدنى معدل منذ أوائل عام 2021، استمر التضخم في التقلب بين 2% و4% خلال الأشهر القليلة الماضية؛ ففي يناير، انخفض التضخم إلى 3.1%، مقارنة بـ4.1% في ديسمبر، مما جعل المستثمرين يأملون في تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام. لكن المعدل ارتفع مرة أخرى في فبراير ومارس، ليصل إلى 3.5% في مارس.

وبلغ التضخم ذروته في يونيو 2022، عندما بلغ 9.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عامًا. وفي أبريل، بعد صدور أرقام التضخم في مارس، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن التضخم قد انخفض بنسبة 60% من ذروته، وأضاف: “لكن لدينا المزيد للقيام به لخفض التكاليف للعائلات التي تعمل بجد.. لا تزال الأسعار مرتفعة للغاية بالنسبة للمساكن والبقالة، حتى مع انخفاض أسعار الأدوات المنزلية الرئيسية مثل الحليب والبيض عما كانت عليه قبل عام”.

وفي أبريل، أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي كانوا متشككين في تغيير أسعار الفائدة بالنظر إلى بيانات التضخم الأخيرة. وفي وقت سابق من العام، اعتقد بعض الاقتصاديين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاث مرات قبل نهاية العام. لكن بيانات التضخم لشهر مارس عززت الشكوك حول أي تخفيضات في المستقبل المنظور.

وقال باول: “من الواضح أن البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر وتشير بدلًا من ذلك إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق هذه الثقة”.

وستعقد اللجنة الفيدرالية القادمة للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 11 يونيو و12 يونيو المقبل.