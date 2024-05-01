الأمن العام يضبط عدداً من المتسولين في منطقة مكة

ألقى الأمن العام القبض على عدد من المتسولين بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن مواصلة الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة.

وتم رصد وضبط وافد من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بشكل مباشر واستعطاف المارة، أمام المحلات التجارية بالطرق العامة بمحافظة الطائف، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية يتسوّل بطريقة مباشرة بأحد الطرق العامة، ووافدة من الجنسية الباكستانية تتسوّل بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية بمحافظة جدة.

وأهاب الأمن العام الجميع بالإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى رقم 999 في بقية مناطق المملكة، مضيفاً: “شعارنا دائماً.. لا تعطيهم، ومعاً نكافح التسول”.