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    معرض الأغذيه السعودي

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    جوانا الدولي للسيارات 4

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    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

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    ليرن

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    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

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    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

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  • 9 - 11
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    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
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    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 26 - 29
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فريق التحرير

1 مايو 2024

عواصف رعدية وأمطار تجتاح الرياض ومناطق السعودية الشرقية وتمتد إلى عُمان والإمارات

محليات
عواصف رعدية وأمطار تجتاح الرياض ومناطق السعودية الشرقية وتمتد إلى عُمان والإمارات

ضرب حزام من السحب الرعدية مدينة الرياض ومناطق السعودية الشرقية، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.

وقد علقت العديد من المناطق في مكة والرياض الدراسة حضوريا نتيجة الأحوال الجوية السائدة، بينما رفعت السلطات السعودية حالة التأهب في البلاد.

وتضررت مركبات ومنازل في عنيزة بالقصيم إثر هطول الأمطار الغزيرة. وتعمل فرق الطوارئ حاليا على تقييم الأضرار وتقديم المساعدة للمتضررين.

حالة إقليمية ماطرة

ومن المتوقع أن تمتد موجة الأمطار والبرديات الشديدة إلى عُمان والإمارات خلال الساعات الأولى من فجر الخميس.

وتُشير التوقعات إلى أن حالة إقليمية ماطرة ستمتد إلى الإمارات وتشمل معظم المناطق يوم الخميس.

وقد أوصت وزارة الداخلية بالتحول إلى العمل والدراسة عن بعد خلال يومي الخميس والجمعة.

منخفض جوي على سلطنة عمان

من ناحية أخرى، تبدأ تأثيرات منخفض جوي على سلطنة عمان من الساعات الأولى من صباح الغد، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح قوية.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومناطق تجمع المياه.

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