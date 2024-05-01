أخضر “تحت 15 عامًا” يتغلب على الإمارات في ختام بطولة ديلي نازيوني

تغلب المنتخب الوطني تحت 15 عامًا على منتخب الإمارات بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات تحديد المراكز ضمن بطولة ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا 2024.

وجاءت أهداف “الأخضر” عن طريق اللاعبين علي المكي في الدقيقة 13، وعبدالله الدوسري في الدقيقة 52 من مجريات المباراة.

ودخل المدرب ماجد التركي المباراة بقائمة مكونة من: مساعد الشمري في حراسة المرمى، علي الهزيمي، مبارك المسرحي، جواد الهاشم، عمار القحطاني، أنس هندي، عبدالله الدوسري، علي المكي، تميم الخالدي، كرم العيسى، فارس بوشقراء.

الجدير بالذكر إلى أن المنتخب الوطني تحت 15 عامًا جاء في المجموعة “الثانية” ضمن ديلي نازيوني الدولية في إيطاليا، والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات سلوفينيا، والتشيك.