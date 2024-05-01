دورتموند يهزم باريس سان جيرمان بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق بوروسيا دورتموند على حساب نظيره باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب فولكروج بالدقيقة 36 من عمر المواجهة لصالح بوروسيا دورتموند وسط حالة كبيرة من الترقب بين الجماهير الحاضرة في المباراة.

وشهد اللقاء موجة من إهدار الفرص الغريبة لكلا الفريقين وإن كانت الغلبة لنادي بوروسيا دورتموند الذي تبادل لاعبوه فى إهدار الهجمات أمام مرمى دوناروما.

ياعيني على التمريرة والتحرك والانهاء.. هدف جميل من بروسيا دورتموند وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب نظيره برشلونة بمجموع المباراتين 6-4، حيث فاز إيابا بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “مونتجويك”، وفاز البارسا في مباراة الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “حديقة الأمراء”.

فيما أطاح بوروسيا دورتموند بمنافسه أتلتيكو مدريد من الدور ربع النهائي بنتيجة 5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد فوز الفريق الألماني في العودة بنتيجة 4-2 في المباراة التي اقيمت على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، علما بأن الذهاب انتهى 2-1 لصالح الروخي بلانكوس