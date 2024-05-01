محلل سياسي لـ”الوئام”: ليبيا تتجه نحو مزيد من التعقيد والانقسام

يواصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح جولاته المكوكية بين الفرقاء السياسيين للاتفاق حول آلية ترضي جميع الأطراف لتشكيل حكومة جديدة، وسط استمرار الانقسامات حول هذا الطرح، الأمر الذي يمثل عقبة كبرى في طريق تداول السلطة في البلاد.

مزيد من الانقسام

وقال الكاتب والباحث السياسي أحمد عرابي، إن الأوضاع السياسية في ليبيا تمضي نحو مزيد من التعقيد والانقسام بينما لم تظهر ملامح أي تحركات لحلحلة الأزمة الراهنة وترجمة مخرجات اجتماع رؤساء مجلس النواب والدولة والرئاسي في جامعة الدول العربية بالقاهرة، التي نصّت على وجوب تشكيل حكومة جديدة تقوم بالإشراف على الانتخابات القادمة.

وأضاف عرابي في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن مسألة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا هي موضوع جدلي خلافي بين الأطراف السياسية في البلاد الكل يسعى إلى تحقيقه ولكن بدون أية جدوى فعلية لذلك، حيث يوجد انقسام بين من يريد التعجيل بالانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية المتتالية منذ 12 عاماً، ومن يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات القادمة.

وأشار الكاتب والباحث السياسي إلى أن مسألة الحكومة الجديدة تعتبر حجر عثرة يقف في طريق الانتقال السلمي للسلطة، وتعتبر هذه الفكرة هي التي أدت إلى فشل المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في نوفمبر الماضي، والتي ركزت على عقد لقاء خماسي يجمع كلاً من رؤساء البرلمان والدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، إلا أن موضوع تشكيل حكومة جديدة يعتبر الأبرز داخلياً وخارجياً، بالتزامن مع استمرار عبد الحميد الدبيبة في إقناع حلفائه في الغرب بضرورة بقائه إلى وقت الانتخابات القادمة والتي ستأتي بحكومة جديدة تعبر عن إرادة الشعب.

تساؤلات بشأن ليبيا

واختتم “عرابي”: “لكن حتى هذه المسألة تثير جدلاً وسعاً، لرغبة الدبيبة القوية في الاستمرار في رئاسة الحكومة وعدم التخلي عن السلطة حتى موعد الانتخابات القادمة، فهل سيكون هناك ضغط إقليمي ودولي أم سوف يأتي الحل من الداخل لنزع فتيل الأزمة الحالية والوصول بالبلاد إلى حل الأزمة السياسية الليبية”.