مدرب النصر: الهلال يقدم موسم تاريخي.. لكننا نريد أن ننهي الموسم ببطولة

أكد لويس كاسترو مدرب النصر أن فريق الهلال يقدم موسم تاريخي، كما أشار إلى أن فريقه يتطلع لتحقيق بطولة هذا الموسم.

وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “عندما كنت مريض، شعرت بحب جماهير النصر، وأزداد حبي للفريق، أشكرهم على مشاعرهم الجميلة”.

وأكمل: “لعبنا أمام فريق منظم، لكننا فتحنا الملعب أكثر وهو ما ساهم في زيادة الفرص لنا، والهلال يقدم موسم تاريخي، وهذا ما يقلل من بعض العمل الذي نقدمه”.

وواصل: “نريد أن ننهي الموسم ببطولة مثل ما بدأناه بالعربية، لن يفرق معنا موعد نهائي كأس الملك، نحن جاهزين في أي وقت”.