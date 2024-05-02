اكتمال 50% من أعمال بناء الرصيف البحري العائم في غزة

أعلن البنتاغون، الأربعاء، اكتمال أكثر من 50% من أعمال بناء الرصيف البحري العائم الذي يشيّده الجيش الأمريكي قبالة سواحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأُعلن عن بدء العمل ببناء الرصيف في 25 أبريل، ويقول مسؤولون أمريكيون إن تشغيله سيبدأ في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ للصحفيين: “اعتبارا من اليوم [أمس الأربعاء]، اكتمل أكثر من 50% من إنشاء الرصيف”.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوائل مارس عن مخطط إنشاء الرصيف الذي كشف البنتاغون في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّه سيتكلف 320 مليون دولار على الأقل.

ولا يزال الوضع الإنساني في قطاع غزة صعبا جدا، إذ قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي إنّ جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حركة حماس هجوماً غير مسبوق في إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصا.

ورداً على الهجوم، تعهّدت إسرائيل القضاء على حماس وهي تنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة وعمليات برية في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 34568 شخصا، معظمهم من المدنيين.