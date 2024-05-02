تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة يرفع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي، الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وزاد الذهب 0.3 بالمئة إلى 2325.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0218 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 2334.40 دولار.

وثبّت المركزي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة كما كان متوقعا. وقال رئيسه جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد أن تكون هناك زيادة.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات مما ساعد أسعار الذهب على الصعود مرة أخرى فوق 2300 دولار.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.75 دولار للأوقية. وربح البلاتين واحدا بالمئة إلى 959.40 دولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار.