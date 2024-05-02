القبض على حليمة بولند في الكويت

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  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

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    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

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  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

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    معرض الذكاء الاصطناعي

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    معرض الأخشاب

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    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
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    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

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    مايو - مايو

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  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

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    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

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    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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    أكتوبر - أكتوبر

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فريق التحرير

2 مايو 2024

القبض على حليمة بولند في الكويت

منوعات
القبض على حليمة بولند في الكويت

أفادت مصادر إعلامية كويتية، فجر اليوم الخميس، بإلقاء القبض على الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحبسها لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وذكرت مصادر مطلعة أن رجال المباحث الجنائية تمكنوا من رصد مكان تواجد بولند في منطقة العدان، بعد اختفائها لعدة أيام، حيث قاموا بنصب كمين محكم أدى إلى القبض عليها وإحالتها إلى السجن المركزي تنفيذاً للحكم القضائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع قضائي بين بولند وشخص لم يتم الكشف عن هويته، حيث اتهمها بتحريضه على الفسق والفجور من خلال تبادل رسائل وصور ومقاطع فيديو عبر تطبيق “واتس أب”.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت حكماً بسجن كل من بولند وخصمها لمدة عامين مع غرامة مالية، إلا أن الحكم مازال في مراحله الأولية، ويحتاج إلى درجتي تقاضي قبل أن يصبح نهائياً واجب النفاذ.

من جانبها، أوضحت حامية بولند، المحامية مريم البحر، أن موكلتها كانت تربطها علاقة عاطفية قوية بخصمها، وكانا على وشك الزواج، قبل أن يتغير موقفه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اللجوء للقضاء الذي أصدر حكمه بسجنهما.

وتأتي هذه القضية لتثير جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي، وسط تعاطف البعض مع بولند، بينما يرى آخرون أن الحكم عادل وأنها نالت جزاء فعلها.

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