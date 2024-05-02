القبض على حليمة بولند في الكويت

أفادت مصادر إعلامية كويتية، فجر اليوم الخميس، بإلقاء القبض على الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند، وذلك تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحبسها لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وذكرت مصادر مطلعة أن رجال المباحث الجنائية تمكنوا من رصد مكان تواجد بولند في منطقة العدان، بعد اختفائها لعدة أيام، حيث قاموا بنصب كمين محكم أدى إلى القبض عليها وإحالتها إلى السجن المركزي تنفيذاً للحكم القضائي.

وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع قضائي بين بولند وشخص لم يتم الكشف عن هويته، حيث اتهمها بتحريضه على الفسق والفجور من خلال تبادل رسائل وصور ومقاطع فيديو عبر تطبيق “واتس أب”.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت حكماً بسجن كل من بولند وخصمها لمدة عامين مع غرامة مالية، إلا أن الحكم مازال في مراحله الأولية، ويحتاج إلى درجتي تقاضي قبل أن يصبح نهائياً واجب النفاذ.

من جانبها، أوضحت حامية بولند، المحامية مريم البحر، أن موكلتها كانت تربطها علاقة عاطفية قوية بخصمها، وكانا على وشك الزواج، قبل أن يتغير موقفه بشكل مفاجئ، مما أدى إلى اللجوء للقضاء الذي أصدر حكمه بسجنهما.

وتأتي هذه القضية لتثير جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي، وسط تعاطف البعض مع بولند، بينما يرى آخرون أن الحكم عادل وأنها نالت جزاء فعلها.