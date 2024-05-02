ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد انخفاض استمر لثلاثة أيام، وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل بينها تكهنات ببدء الولايات المتحدة بشراء الخام لإعادة ملء مخزونها الاستراتيجي، فضلاً عن آمال بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وارتفع سعر عقود برنت تسليم يوليو بنسبة 0.3% ليصل إلى 83.65 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.3% ليصل إلى 79.22 دولار للبرميل. وكانت الأسعار القياسية قد هبطت أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع.

ويبدو أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط مؤخرا دفع الإدارة الأمريكية للتفكير بجدية في اتخاذ خطوات للحفاظ على استقرار السوق وتفادي التأثيرات السلبية لانخفاض الأسعار على المنتجين المحليين.

وكانت الولايات المتحدة قد قامت بسحب تاريخي من احتياطيات النفط لديها العام الماضي لتغطية تداعيات جائحة كوفيد-19 وانخفاض الطلب العالمي على الوقود، وتعمل الآن على استغلال الأسعار المنخفضة لشراء كميات إضافية من النفط بهدف تجديد الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.