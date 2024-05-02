“طاقات” توقع مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على “بيان النقل التجارية”

أعلنت شركة الطاقات المعدنية للتجارة توقيعها مذكرة تفاهم (غير ملزمة) للاستحواذ على 100% من شركة بيان النقل التجارية، وفق بيان من طاقات، لبورصة السعودية تداول، اليوم الخميس.

ووفق البيان، شركة بيان النقل التجارية هي شركة ذات مسؤولية محدودة؛ مسجلة لدى وزارة التجارة، وتعمل في مجال النفايات والخردة.

وتضمنت المذكرة عدة شروط، هي: الشروع في عملية التفاوض المثمر واجراء المراجعات اللازمة بشأن إمكانية استحواذ شركة الطاقات المعدنية للتجارة على شركة بيان النقل التجارية بنسبة (100%) وتحديد السبل والآليات الممكنة لتحقيق ذلك.

ويتعين على الطرفين عند نجاح المفاوضات تنفيذ اتفاق استحواذ نهائي ملزم للطرفين قبل تاريخ 09/01/ 2024م، وفي حال رغب الطرفين في تجديد هذه المدة يتم ذلك من خلال الاتفاق بين الطرفين على المدة المجددة عبر ملحق لهذه المذكرة على أن يكون مكتوب وموقع من الطرفين.

ووفق البيان، ففي حالة لم يتمكن الطرفان في التوصل إلى أي اتفاق خلال فترة التفاوض، تنتهي مذكرة التفاهم هذه ودون أن يترتب على هذه المذكرة أي التزام مالي أو قانوني على أي من الطرفين أية التزامات تجاه بعضهم البعض باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم التي قد تقع من أي طرف تجاه الطرف الآخر.

كما أن التوقيع على هذه المذكرة لا يعني بأي حال من الأحوال ضمان أو التزام أي من الطرفين بإتمام عملية الاستحواذ محل هذه المذكرة.