إنذار أحمر بأمطار غزيرة في جزان ونجران والمنطقة الشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جزان ونجران والمنطقة الشرقية.

ورفع المركز، اليوم الأربعاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في المنطقة الشرقية، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية رياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في العديد تبدأ من الساعة الخامسة من مساء الخميس وتستمر حتى الحادية عشر.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة نجران من حالة أمطار غزيرة، تشمل مناطق نجران وشرورة، وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الخميس

كذلك نبه المركز من أن منطقة نجران تشهد أمطارًا غزيرة، تشمل مناطق جازان، الدربو بيش، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الحادية عشر من مساء الخميس.