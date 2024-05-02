“التخصصي” بين العشر علامات التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 2 - 9
    مايو - مايو

    مهرجان أفلام السعودية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 3 - 5
    مايو - مايو

    مؤتمر المدينة المنورة للشريعة 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

2 مايو 2024

“التخصصي” بين العشر علامات التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط

محليات
“التخصصي” بين العشر علامات التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط

تصدّر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، بتصنيفه العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالي.

وتفرد “التخصصي” بكونه المستشفى الوحيد عالميًا الذي يأتي ضمن أعلى 10 علامات تجارية قيمة في بلده، وذلك بحسب تقريرين لـ “براند فاينانس” حول العلامات التجارية الـ 50 الأعلى قيمة في السعودية، والعلامات التجارية الـ 150 الأعلى قيمة في الشرق الأوسط للعام 2024.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة العلامة التجارية للتخصصي بنسبة 31% لتتجاوز الـ 5.6 مليار ريال سعودي – ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي- حيث تُعد هذه الزيادة نتيجة لالتزام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدمج أحدث التقنيات الطبية والعلاجات، وتوفير الرعاية الطبية التخصصية بأحدث المعايير العالمية على مدى ما يقارب خمسة عقود وتطويره لمجال الأبحاث ورعاية المرضى بشكل مستمر.

وقال الأستاذ مهند عبدالله قاضي، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتسويق في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إن “هذا الإنجاز يأتي انعكاس لالتزام المستشفى بتحقيق أعلى معايير الجودة وتقديم رعاية صحية متميزة، وكذلك للقيمة التي يقدمها للمستفيدين”، موكداً أن التواجد ضمن أعلى 10 علامات تجارية قيمةً في المملكة شاهدًا على نجاعة التحولات التي يعيشها القطاع الصحي في السعودية”.

وحقق “التخصصي” في العام الماضي عددًا من الإنجازات يأتي في مقدمتها، تنفيذ أربع تجارب رائدة في مجال طب الفضاء، وإجراء أول زراعة كبد كاملة بالروبوت في العالم، وتدشين خدمة تحليل تسلسل الجينوم الكامل السريع وإتاحتها لجميع المستفيدين، كما احتفى “التخصصي” بنجاح علاج 100 مريض بسرطان الدم اللمفاوي باستخدام الخلايا التائية، ما انعكس إيجاباً على درجة مؤشر قوة العلامة التجارية، التي ارتفعت إلى 37.9 من 100.

وتعدّ نتيجة التصنيف شاهدة على الكفاءة العالية والتميز الذي يتمتّع به الكادر الطبي والبحثي في “التخصصي”، وثمرة لبرامج التحول ورؤية السعودية 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، التي تهدف إلى تعزيز ريادة المملكة في قطاع الرعاية الصحية على المستوى العالمي، ما أثمر عن تصنيف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مقدمة المؤسسات الصحية الأكاديمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، والـ 20 عالميًا، لعامين متتاليين 2023 و2024 بحسب “براند فاينانس”، وكذلك تصنيفه ضمن قائمةَ أفضل 250 مستشفى على مستوى العالم لعام 2024 والصادرة عن مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

تابعنا: